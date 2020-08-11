高雄市長補選投票即將在周六(15日)登場，各陣營都在做最後選情衝刺，其中，前市府團隊今(11日)由前副市長陳雄文帶領下，冒雨陪同國民黨候選人李眉蓁輔選車隊掃街，不過，外界更是相當關注韓國瑜本人何時會現身輔選。對此，國民黨副秘書長謝龍介則是賣關子地透露，「最後就知道了！」

韓國瑜在補選倒數幾天的時間點，是否會現身幫李眉蓁站台？謝龍介昨(10日)在政論節目中表示，「會啦，現在在評估嘛」，但後來又補了一句，「這要評估」，引發外界好奇。據《自由時報》報導，謝龍介今則是強調，只要是對選情有幫助都可以考慮，但被問及是否跟韓國瑜討論過並有共識，他則是賣關子，僅說「最後就知道了！」

另外，韓國瑜市府團隊局處首長，今也一起現身替李眉蓁輔選，一群人不畏風雨掃街，帶隊的前副市長陳雄文則是轉述，韓國瑜特地號召團隊全力聲援，希望延續清廉執政價值。而過去受到眾多市民信賴的前副市長李四川，今也在臉書上發文，表示對高雄未來的關心與期許從未間斷。

李四川進一步指出，李眉蓁她願意以長遠的思考來擘劃高雄的未來，她願意組成有專業、強而有力的施政團隊，為高雄市政打拚，「我在此再次的拜託各位支持眉蓁，讓她接續我們為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛。」

(中時新聞網)