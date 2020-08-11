美國衛生部部長阿札爾今天下午在台大公衛學院發表公開演講，痛批中國大陸隱匿疫情，造成現在全世界疫情大流行，「如果同樣的疫情是出現在台灣或美國這樣的地方，它可能早就被遏止了。」

阿札爾指出，中華人民共和國本來有機會可以向全球示警，並與國際社會共同對抗病毒，但他們卻不選擇這麼做，而這項選擇所造成的後果與代價則是日益嚴重。在疫情浮現之際，中華人民共和國並未履行《國際衛生條例》 所規定的義務 背離了全球衛生所需要的合作精神。

阿札爾說，這對台灣來說一點也不意外，中國隱匿疫情的後果，台灣早在2003年中國掩蓋了SARS的疫情時就親身體驗過。當年疫情造成台灣數十人死亡，也對整個地區的經濟構成嚴重打擊。

阿札爾又說，如果同樣的疫情是出現在台灣或美國這樣的地方，它可能早就被遏止了，並且也已迅速通報給公衛主管機關，再由主管機關分享資訊給公衛專家和一般民眾。

阿札爾表示，中國的表現卻是反對資訊分享，要求示警的醫生噤聲，因此削弱了國際社會的應對能力。在病毒終於被通報的那一週，以及中國境外還沒有確診案例之前，美國疾病管制與預防中心(CDC)主任羅伯特雷德菲爾德(Roberedfield)就經常與中國相對應的官員談及疫情，並多次向中國表明，美國疾病管制與預防中心願意協助中國了解並應對疫情。

然而，一直拖到2月中旬，也就是新冠病毒早已傳播到中國境外數週後，北京才同意讓國際專家組成的團隊協助調查，同時聲稱美國一直無所作為。

(中時 )