吳怡農（右）表示，陳其邁早前就常提到，一定要有具體的做法，讓高雄成為港人第二個家。（袁庭堯攝）

針對香港政府以違反國安法為由、大動作逮補壹傳媒創辦人和民運人士，11日下午，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁與新境界文教基金會副執行長吳怡農合體掃街前表示，當選後中央跟地方一定合作、讓高雄成為港人的避風港。

陳其邁表示，擔任行政院擔任副院長時就成立專案辦公室，以及設置援助香港的專案行動方案，不管是民間或是官方，都提供必要的協助。尤其港人在台灣相關的援助跟保護計畫，政府本來就在做。陳其邁強調，他擔任市長後，中央跟地方一定會更密切緊密的合作，讓他們的人身自由或生活都能得到最大的保護跟保障。

吳怡農表示，香港事件讓他有很深的感觸，因此15日大家一定要出來，捍衛發言的權利，投下選票。針對有在台港人呼籲人道救援，吳怡農強調陳其邁一定會有具體的做法，讓高雄成為他們第二個家。

針對對手李眉蓁邀請韓市府團隊站台，陳其邁表示，6月6號罷韓投票過關，民主投票的結果任何人都要尊重，對於李眉蓁陣營的做法他予以尊重。

外傳選前之夜韓國瑜會現身，甚至隔天會去投票，陳其邁表示，韓國瑜的戶籍還在高雄，就尊重他投票的權利。競選總部趙天麟則批評，李眉蓁、韓國瑜陣營正準備藉著8月15號來進行復仇計畫，先從競選幹部開始，再從韓國瑜的團隊開始，最後韓國瑜親自現身。這不僅是一個不能理解的行為，也是對6月6號的投票行為毫無反省的能力。趙天麟強調，總部已經做好李眉蓁要以韓國瑜牌做最後決勝的做法。

(中時 )