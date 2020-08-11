數名年輕正妹在社群媒體發文指控，一名翁姓男子透過交友軟體，用假學歷、假科技新貴身分，欺騙女子感情與金錢，受害女子至少8人。對此，經常在臉書發文評論時事的律師林智群表示，「厲害厲害，這根本是唐伯虎嘛！」。
受害女子在社群媒體《Dcard》發文，公布渣男惡行，指這名翁姓男子用各種手機App交友，謊稱自科技大學畢業，是科技新貴，藉此向女子詐騙感情與金錢，「前女友」們到翁男公司找人，赫然發現他只是工讀生，甚至因為收到太多存證信函，該公司不堪其擾，貼出公告警示翁男是「詐騙慣犯」。
對於這起事件，林智群在臉書發文表示，「聽說還假裝是台科大畢業？工讀生靠一個虎爛嘴可以把8個妹，厲害厲害，這根本是唐伯虎嘛！」。
網友也紛紛回應，「心一黑 把正妹 心一白 一生宅」、「唐伯虎還有點才，這個應該是韋小寶吧」、「怎麼忽然有點羨慕」、「就像台灣的再生能源一樣，發不了什麼電，但可以騙很多錢」、「我也覺得他很厲害耶！畢竟要長相也沒有，還能騙到那～麼～多妹」。
(中時新聞網)
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