奇美實業位於台南善化的綠能園區，以綠能館代替電廠監控室。（劉秀芬攝）

奇美實業位於台南善化的綠能園區，以綠能館代替電廠監控室。（劉秀芬攝）

奇美實業位於台南善化的綠能園區，以綠能館代替電廠監控室。（劉秀芬攝）

奇美實業位於台南善化的綠能園區，以綠能館代替電廠監控室。（劉秀芬攝）

奇美實業位於台南善化的綠能園區11日正式啟用。（劉秀芬攝）

年發電量達2000萬度，年減碳效益1萬1000公噸，奇美實業位於台南善化的綠能園區總面積40公頃，其中15公頃土地建置太陽能光電系統，保留園區2萬2000顆樹，更利用舊建築物打造綠能教育館，未來將舉辦科普夏令營，讓學子認識綠色能源及永續環境的重要性。

奇美實業總經理趙令瑜表示，奇美綠能園區以「樹電共生」理念打造15MW太陽光電系統，透過綠色工法，打造零柏油、基樁零混凝土使用的綠色生態電廠，增加廠區除草、除塵成本，犧牲20％以上的發電效益，保留大量原始造林。

台南市長黃偉哲11日參加綠能園區啟用儀式時表示，台南的年日照時數是全國最高的，更該發展好太陽光電，未來台南市將要求進駐工業區的廠家至少使用20％綠電。

趙令瑜表示，奇美公司表示目前綠電建置容量已達22MW，相當可提供8100戶家庭全年用電，奇美目前還有許多綠色創新專案在進行中，完成後有8成電力可自給自足。

此外，電廠監控室也捨棄傳統的建造方式，利用奇美農場舊有建築物，打造以綠能與樹木為主題的展示教育館，有綠色能源介紹、互動遊戲體驗、種子工藝品展示，成為奇美推廣綠能理念的重要基地。

(中時 )