渣打銀行屢獲各界肯定，除囊括2020卓越銀行評比「最佳國際金融獎」與「最佳數位金融獎」雙料大獎，更獲國際期刊《亞洲銀行及財金雜誌》頒發「台灣最佳個人金融外商銀行」與「台灣最佳數位銀行服務」兩項榮耀，展現渣打銀行在數位金融、客戶服務與國際網絡等全方位表現皆深受各界肯定。

《亞洲銀行及財金雜誌》（Asian Banking ＆ Finance, ABF）每年定期舉辦獎項，針對亞太地區銀行服務進行評選，並由產業專家組成跨國評審團，每年皆有來自數十個國家、逾百件參與徵選，渣打銀行今年憑藉多項實績脫穎而出，一口氣奪得2020年度「台灣最佳個人金融外商銀行」與「台灣最佳數位銀行服務」兩項大獎。

《亞洲銀行及財金雜誌》指出，渣打銀行獲獎關鍵在於真正了解消費者需求，並且提供融入消費者生活的數位平台，讓銀行服務變得輕鬆簡單。渣打銀行近年績效亮眼，除在財富管理服務持續領先，個人金融全產品線皆展現穩健成長動能；同時，面對激烈市場競爭與日新月異的數位金融趨勢，渣打銀行仍顛覆傳統思維，持續打造多項突破性的創新產品與服務。

以渣打銀行SC Keyboard Banking為例，為全台首創的社群金融解決方案，用戶在聊天過程中就能完成轉帳或發紅包，讓銀行服務無縫融入消費者的生活。此外，渣打銀行LINE官方帳號搭載智能客服Chatbot「Stacy」，運用大數據與機器學習，讓客戶在彈指間就能獲得解答。

渣打銀行個人金融事業總處負責人林素真表示，「渣打集團近年積極投入資源在金融創新，而台灣更是渣打數位轉型的關鍵市場，除了軟硬體升級，建置多元數位金融工具與平台，更透過企業文化推廣與塑造，由裡而外真正落實創新營運模式。以客戶為中心，提供數位結合人性的金融服務，是渣打銀行一直以來的核心思維，隨著科技不斷創新，消費者對於銀行服務的期待也不同以往，渣打銀行能獲得國際獎項肯定，不僅肯定長期以來的努力，也激勵我們持續向前邁進，成為客戶首選的銀行夥伴。」

此外，透過消費者網路調查的2020卓越銀行評比也揭曉，渣打銀行二度蟬聯外商銀行「最佳數位金融獎」，更奪下外商銀行「最佳國際金融獎」，肯定渣打銀行善用國際區域網絡優勢，打造世界級金融服務。尤其渣打銀行去年領先同業推出跨境人民幣直匯服務，大幅改善人民幣匯款業務流程。林素真強調，未來渣打仍會持續規劃推出創新金融服務，協助台灣消費者與國際金融趨勢接軌。

(中時 )