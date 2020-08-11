裕民（2606）今年第二季已經轉虧為盈，其中本業虧損1.14億元，獲利主要來自投資基金的金融商品評價利益1.72億元，另公司可分配盈餘122億元的利息收入7,900萬元，結算營收16.17億元，獲利1.03億元，EPS0.12元，由於散裝船運市場運價已經回到獲利水平之上，第三季將享有良好獲利，第三季公司整個業績就會轉為正數。

裕民上半年營收35.09億元，稅後虧損2.83億元，每股虧損0.34元。公司說明，第一季爆發新冠肺炎疫情，嚴重衝擊總體經濟，散裝航運市場適逢季節性淡季，需求不振加上低硫油價格加重船東成本，致航運本業虧損。

2020上半年全球疫情持續擴散，航運本業受疫情影響，需求不振，BDI平均數僅685點，較2019年同期895點，減少23％。惟散裝市場自6月份起已逐步復甦，市場最壞的狀況應已過去，預期下半年各國政府擴大內需，增加基礎建設投資，將帶動散裝市場回揚。裕民並將以數位化船隊管理和多元化業務推展，成就永續發展。

此外，109第2季營業外收支淨利1.7億元，主要係因各國宣佈巨額紓困措施力挺經濟，全球股市及經濟逐步恢復好轉，致所投資金融資產及負債產生之評價利益。

(工商 )