台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）11日公佈第2季財報，雖然零售業疫情受因素干擾，但單季稅後純益2,133萬元，年增140.26%，每股純益0.47元；累計上半年營收8.69億元，年增10.06%，稅後純益5185萬元，年增49.64%，每股純益1.13元。

詩肯表示，第2季獲利表現亮眼，主要在於「宅經濟」助攻下，疫情時期營運未受到明顯影響，台灣銷售仍維持良好動能，加上費用控管得宜，而新加坡NOVA雖然因封鎖措施而停業，但新加坡政府也給予相對應補助，因此獲利仍有成長。

詩肯7月營收達1.94億元，年增10.57%，也是連續3個月月增，仍維持今年以來的穩定成長表現；累計1~7月營收達10.63億元，年增10.15%，再創歷史新高。

詩肯表示，台灣疫情控制得宜，消費信心在5月中旬過後明顯增溫，而集團自1月下旬起即針對疫情做好資金與庫存等準備，平穩度過上半年最艱困時期，在振興三倍券助攻下，7月營收表現更是優於預期，目前行動支付佔比已經達到18%，有望未來更精準行銷。

截至7月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、51、7店，共135店，且首次與大型量販通路攜手合作，開出第2代店型「詩肯量販品牌店」，在景氣逐漸回升後，也會持續評估適合商圈，加快展店腳步。

(工商 )