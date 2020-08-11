港股連跌三日後，11日收盤勁彈逾500點，漲幅2.1％。

恒指開盤漲284點報24,662點，已為全日低位，後一路站上10日線（約24,742）、20日及50日線匯聚（約24,900點）。恒指中午升585點。下午恒指突破上午高位，最多急升654點，見25,031點全日高。後升幅一度收窄至少於400點，尾盤再上攻，最後收盤升513點或2.1％，報24,890點。

大盤全日成交1,413.59億港元。

國企指數升162點或1.63％，報10,153點。

個股部分，騰訊連兩日下跌後，今日止穩，收盤升2.3％報513.5港元，成交居首有131.67億港元。成交第二位是美團，跌2.1％報218.4港元。

壹傳媒躋身成交金額榜第三位，股價盤中一度升逾6倍，收盤升3.3倍報1.1港元。

澳門明起放寬出入境措施，金沙中國升9.8％，為表現最好藍籌。

(工商 )