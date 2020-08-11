美國衛生部長阿札爾來台，各界最關心，能否帶「大禮」來，前疾管局局長施文儀也呼籲指揮中心趁這個時候儘量要疫苗藥物等，不要客氣。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天的會後閉門會議時，有口頭向美方提出，他們有說會帶回國討論。

昨天阿札爾表示，美國在疫苗政策上以內需為優先，滿足國人後，就會公平的提供國際，但沒有說明是否會給台灣。

莊人祥表示，因為知道美方在疫苗方面，有向很多研發廠商投資，當然台灣方面也有部分年底時可望有疫苗可用。不過包含美國等各國雖已經進入臨床實驗，但也還有很多不確定性。

「我們有口頭提出，美方說會回去討論」，莊人祥證實，昨晚雙方的簽約記者會後，指揮中心與阿札爾等一行人閉門會議上，有向他們提起，台灣有包含疫苗與藥物等需求，加上防疫聲明、以及簽署的MOU都有提到未來會有需求的話都可以提出，因此這次會中有開口，希望他們能提供協助。

但到底有沒有獲得承諾？莊人祥表示，因為時間不夠，沒有太多時間討論，但他們有說會帶回去討論。

(中時 )