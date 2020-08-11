勞工局長陳瑞嘉、原民局長羅美菁11日拜訪公會理事長，大讚「有你們真好！」（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

除了解決漏水問題，也重新補強泥牆、粉刷牆面油漆。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市瑞芳區原住民部落「阿美家園」，因年久失修建物長年漏水、脫落層層壁癌，居民苦不堪言，新北市勞工局接獲通報後，由「新北工會行善團」協助修繕，除了解決漏水問題，也重新補強泥牆、粉刷牆面油漆，還給居民安全空間，勞工局長陳瑞嘉、原民局長羅美菁11日拜訪公會理事長，大讚「有你們真好！」

新北市勞工局表示，「阿美家園」為早年從花蓮、宜蘭地區北上，至瑞芳從事礦工工作的原住民居住，由於瑞芳臨海、氣候潮濕，房子難耐海風和雨水侵蝕，每逢雨天只能拿水桶接漏水，牆面壁癌嚴重剝落、外牆鋼筋也外露，多次接到工務局認定違建通知，族人雖有意改善，卻礙於經費、能力不足等問題，無法自行動工。

新北工會行善團日前邀集各工會職業專家前往場勘、評估，今年初開始修繕，首先由防水防漏業職業工會打頭陣，解決居民困擾多年的漏水問題，再由泥水業職業工會，針對天花板及牆面的鋼筋裸露，重新補土、修復，最後由油漆業職業工會，刮除室內的壁癌並重新油漆粉刷。

歷經2個多月趕工，阿美家園6月14日完工，居民們感動致謝，「謝謝新北工會行善團，下雨天屋內終於不再滴滴答答了！」

勞工局長陳瑞嘉表示，「新北工會行善團」2012年成立，結合職業工會人力資源，除了協助弱勢家庭居家修繕外，平時也提供捐款、捐物、捐血、驗光配鏡、造型義剪、口腔義診、舒壓按摩等行善活動，9年來造福新北市5萬人次。

(中時 )