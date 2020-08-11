扶輪社東區系統八社聯合例會8月10日邀請馬英九以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。（中評社）

馬英九昨（10）日下午出席一場演講會指出，解放軍攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動很短的時間就要打完，讓美軍根本沒機會馳援，而且現在美軍不可能來的。此番對兩岸局勢的預測在今日引發社會大眾關注。

扶輪社東區系統八社聯合例會昨中午席開26桌，馬英九下午1時受邀出席以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講，回顧了兩岸關係的歷史脈絡與發展，澄清外界對「九二共識」的誤解，再導入台灣安全議題。

另外，馬英九指出，美國國務卿蓬佩奧說要全世界要團結起來改變中國，這當然各方有不同意見，他最不喜歡蓬佩奧就是認為菲律賓推南海仲裁案有拘束力，這個他反對。他反對是因為太平島不是岩礁而是島，裡面有農場可以種稙養雞，水質不輸法國的礦泉，他一直希望太平島能開放。

根據《中評網》的報導，馬英九表示，「依照軍方了解」，解放軍攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動很短的時間就要打完，讓美軍根本沒機會馳援，而且現在美軍不可能來的。

而根據《中國時報》記者的用語是，馬英九表示，「實際上國軍都了解」，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。

因此，解放軍攻台戰略「首戰即終戰」，可能是來自於軍方的評估，否則馬英九不會說「依照軍方了解」或是「實際上國軍都了解」。

(中時新聞網)