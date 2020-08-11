大陸首艘075型兩棲攻擊艦5日起開始進行海試，陸媒報導該型艦艇部署在東部戰區，主要作戰目標為對台灣進行登陸作戰，並高調點名「台灣宜蘭153旅」要小心。這則新聞引起台灣網友熱議，資深媒體人黃創夏也表示，此情此景令人瞠目結舌。

大陸網媒《觀察者》9日刊出的評論文章指出，大陸目前所進行海試的075型兩棲攻擊艦若成功，將會帶動海、空軍的部隊快速補充，未來解放軍要在台灣以東洋面發起合成營級的機降登陸作戰和合成旅級的兩棲登陸作戰將不再是需要精心策劃的行動，而可以與「東風洗地」一樣，成為台海局勢中對手不得不考慮的「新常態」，並點名「台灣宜蘭153旅」未來恐怕要小心了！

文中提到到的153旅到底為何能被大陸媒體如此關注，引起台灣網友熱議。對此，黃創夏今在臉書上表示，解放軍075突擊艦嗆宜蘭153旅，「精銳之師」VS.「新兵訓練中心」？此情此景，比起陳其邁對抗李眉蓁，更令人瞠目結舌！

之後，黃創夏在臉書發布另一則貼文指出，「兩岸軍人的戰力誰強大？答案：台灣！解放軍認證的哦⋯⋯。」黃創夏驚呼，「原來我們的金六結新兵訓練中心的菜鳥，被解放軍精鋭特遣部隊視為『旗鼓相當』的對手！ 」那麼，我軍的聯兵營丶海龍蛙兵丶涼山特遣隊等部隊要是出動的話，解放軍怎麼應付？

網友們也回應，「因為老兵沒在怕，換嚇嚇新兵看看」、「金六結是肉腳單位，南部部隊戰力比較強」、「這算是用大老二去打黑桃三嗎」。

(中時新聞網)