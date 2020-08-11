苗栗遭不肖業者違法傾倒廢棄物，警方成立專案小組追查不法。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗遭許多不肖業者，違法傾倒各類廢棄物。苗栗縣警察局組專案小組，查獲違法傾倒廢棄物案件計8件14人，並查扣16輛價值6760萬元的機具，呼籲業者勿以身試法。

縣警局聯合竹南警分局、通霄警分局、大湖警分局及刑事警察大隊，查緝違法傾倒廢棄物案。6月中旬大湖警分局在獅潭鄉大銑櫃段執行廢棄物熱點巡邏時，當場查獲陳姓男子等2人涉嫌違法傾倒約30噸的磚塊、陶瓷、塑膠、廢布料及石棉瓦等有害營建事業廢棄物。

由於該路段為苗栗南港溪上游水源地，距離供應大苗栗地區民生及農業用水的明德水庫僅4公里，倘若有毒物質隨雨水沖刷至水庫，不但破壞生態環境及農作，更將危害苗栗市、頭屋、三灣、南庄、造橋及後龍等地區民眾日常生活飲水安全及身體健康。

另，通霄警分局偵查隊近期又於通苑等地，陸續循線查獲多件傾倒廢棄物案件，經調閱沿路監視影像、辨識車牌，發現犯罪手法及工具雷同，研判為同一夥犯嫌所為，幕後疑似有集團操控，並成立專案小組向上溯源擴大偵辦。

4月至6月間，警方查獲違法傾倒廢棄物案件共8件14人，並查扣挖土機、曳引車及砂石車等大型重機具共16輛，價值約6760萬元，加上罰金與恢復原狀清理費用，初估不法業者損失近1億元，全案依廢棄物清理法、水土保持法及區域計畫法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

縣警局表示，不法廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，將持續加強查緝。局長翁群能呼籲，民眾若有發現砂石車等機具突然進出偏僻地區或低海拔山區丘陵地，疑有非法傾倒廢棄物行為，務必通報警方，共同合作守護生活環境。

(中時 )