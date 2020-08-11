高市觀光局打造「旗津豪華露營區」，15日試營運當日已預定客滿。（柯宗緯攝）

高市觀光局為振興旗津觀光，委外招商打造豪華露營區，每帳配有冷氣、床組等設備，號稱一卡皮箱即可進駐，並可夜宿海景第一排，飽覽無敵美景。15日將試營運，當日預約額滿，後續假日訂房也有近5成佳績。

旗津觀光建設較少，遊客缺乏久留原因，晚上就變「孤島」，商圈效益難以發揮極大化。觀光局代理局長邱俊龍指出，原來旗津汽車露營區，翻身為全國第1個市區豪華露營區，搶攻暑假親子旅遊商機。

觀光局指出，旗津豪華露營區位於旗津天聖宮對面，規畫有狩獵帳區、親子狩獵、親子蓮花及野奢蓮花等4大區，總計75帳，每帳4人入住，各帳型均配有冷氣、床組、電扇、餐桌椅及照明設備，且每帳附設1個停車位。

旗津豪華露營區15日至9月30日試營運，平日及周日每帳優惠價2000元、周六每帳優惠價3000元。業者指出，周六雖逢選舉投票日，但已預約額滿，接下來幾周假日也有近半數預定。周六有營火活動、啤酒暢飲，可望吸引旅客。

另外，旗津還有充滿南洋風的旗津沙灘吧、最新打造的觀夕平台，周五有雞翅之夜、周六落日趴；蓮池潭南區提供纜繩滑水、親子滑水板、充氣溜滑梯、SUP，和北區的水上彈跳，在炎炎夏日相當消暑。

(中時 )