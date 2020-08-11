中國人民銀行11日公布7月份金融數據，均遜預期。7月新增人民幣貸款人民幣（下同）9,927億元，低於預期12,000億元，較6月的18,100億元幾近「斬腰」。

7月社會融資規模增量為1.69兆元，預估為1.85兆元，前值為3.43兆元。

7月廣義貨幣總計數（M2）年增10.7％，低於預期11.2％，前值為11.1％。

(工商 )

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