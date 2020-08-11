大陸7月新貸9927億元 M2增速放緩至10.7％ 均遜預期 17:052020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行11日公布7月份金融數據，均遜預期。7月新增人民幣貸款人民幣（下同）9,927億元，低於預期12,000億元，較6月的18,100億元幾近「斬腰」。 7月社會融資規模增量為1.69兆元，預估為1.85兆元，前值為3.43兆元。 7月廣義貨幣總計數（M2）年增10.7％，低於預期11.2％，前值為11.1％。 (工商 ) #兆元 #均遜 #前值 #中國 #新貸 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》上市公司7月營收年增2.84％ 半導體業成長最多 15:572020/08/11 財經 《業績-生醫》首場招商大會 羅麗芬7月營收月增14.7％ 08:352020/08/11 財經 網家 7月營收34.5億元創新高 04:102020/08/11 證券．權證 價格大漲 面板廠7月營收年增率翻正 04:102020/08/11 證券．權證 騰訊音樂上季收入勝預期 月費用戶增52％ 11:102020/08/11 財經 稅前每股賺0.97元 陽信前七月稅前盈餘 年增12％ 04:102020/08/11 金融．稅務 大陸7月汽車銷量年增16.4％ 10:532020/08/11 財經 興櫃7月營收報喜 安普新、秀育 異軍突起 04:102020/08/11 產業特刊 《業績-航運》國旅熱 台灣高鐵7月稅前獲利重回10億元 11:082020/08/11 財經 股債獲利超補 六大壽險7月淨值暴增近3千億 15:532020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 即時 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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