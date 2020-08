高雄洲際酒店座落在亞洲新灣區,預計明年第3季開幕。(柯宗緯攝)

高雄萬豪酒店預計今年第4季開幕,備受市場期待。(擷取高雄萬豪酒店官網/柯宗緯高雄傳真)

全球最大連鎖酒店萬豪酒店集團、洲際酒店集團(IHG)相繼插旗港都,但受到疫情影響,進度大延宕。高雄萬豪酒店將於今年第4季開幕,而高雄洲際酒店宣布明年第3季營業,屆時兩大國際飯店品牌加入市場,勢必點燃旅宿業土洋戰火。

高雄萬豪酒店位於北高雄「義享天地」A館,坐擁700間客房,首創高空婚宴禮堂。市場傳出萬豪將於10月開幕,已錄取員工也相繼報到。不過,實際詢問飯店低調說,僅敲定今年第4季開幕,確切日期未底定,一切以官網公布為主。

IHG集團在高雄開設英迪格酒店表現不俗,再結盟遠雄集團,進駐台灣第1高豪宅、亞洲新灣區「遠雄THE ONE」,房間數253間。IHG大中華區南區資深銷售總監于萍指出,高雄洲際酒店預計明年第3季開幕,外籍總經理9月報到,來台居家檢疫後即投入籌備營運。

市場人士評估,萬豪及洲際酒店兩大品牌,未來房價5000元起跳,但房間量體大,是否能讓高雄觀光飯店市場重新洗牌,屆時須觀察大環境、經濟、消費型態等綜合因素。

晶英國際行館則坐穩高雄在地最貴飯店,原本1晚1萬元起跳,近期為7000多元起。近日榮登全球最大旅遊評論網站Tripadvisor旅行者之選Travelers’ Choice Best of the Best winner專業肯定,躋身全球酒店前1%頂尖酒店之列。

(中時 )