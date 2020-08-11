高雄洲際酒店座落在亞洲新灣區，預計明年第3季開幕。（柯宗緯攝）

高雄萬豪酒店預計今年第4季開幕，備受市場期待。（擷取高雄萬豪酒店官網／柯宗緯高雄傳真）

全球最大連鎖酒店萬豪酒店集團、洲際酒店集團（IHG）相繼插旗港都，但受到疫情影響，進度大延宕。高雄萬豪酒店將於今年第4季開幕，而高雄洲際酒店宣布明年第3季營業，屆時兩大國際飯店品牌加入市場，勢必點燃旅宿業土洋戰火。

高雄萬豪酒店位於北高雄「義享天地」A館，坐擁700間客房，首創高空婚宴禮堂。市場傳出萬豪將於10月開幕，已錄取員工也相繼報到。不過，實際詢問飯店低調說，僅敲定今年第4季開幕，確切日期未底定，一切以官網公布為主。

IHG集團在高雄開設英迪格酒店表現不俗，再結盟遠雄集團，進駐台灣第1高豪宅、亞洲新灣區「遠雄THE ONE」，房間數253間。IHG大中華區南區資深銷售總監于萍指出，高雄洲際酒店預計明年第3季開幕，外籍總經理9月報到，來台居家檢疫後即投入籌備營運。

市場人士評估，萬豪及洲際酒店兩大品牌，未來房價5000元起跳，但房間量體大，是否能讓高雄觀光飯店市場重新洗牌，屆時須觀察大環境、經濟、消費型態等綜合因素。

晶英國際行館則坐穩高雄在地最貴飯店，原本1晚1萬元起跳，近期為7000多元起。近日榮登全球最大旅遊評論網站Tripadvisor旅行者之選Travelers’ Choice Best of the Best winner專業肯定，躋身全球酒店前1％頂尖酒店之列。

(中時 )