安聯投信是國內規模最大的組合基金專家，截至2020年6月底，安聯投信管理的組合基金規模為301億元，市占率達22.3%，雙雙拿下第一，安聯投信新任總經理陳彥婷表示，公司將8月24日推出安聯新興債券收益組合基金，希望能在新興債市中，肩負起「保護並增進客戶資產」的資產管理使命。目前該投信在穩健型、保守型及積極型的產品線配置完整，下半年將持續擴充市占，但暫時不再發行新的基金。

安聯投信認為，新興市場債有3個主要的券種各擁長處，第一、當地貨幣主權債，其特色是短期最具爆發力。第二、強勢貨幣主權債，報酬率最佳。第三、公司債表現最穩。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，面對複雜的新興債，投資時，宜以多元且靈活的資產配置策略，掌握新興債市的投資機會，走過疫情恐慌，由於市場信心恢復與具吸引力的利差，新興市場美元債表現可期；至於新興市場貨幣，新興市場疫情仍不容忽視，加上年底美國總統大選前，市場波動難止，目前中性看待；惟新興企業債收益率仍佳，且違約率可望回落，但區域產業落差大，建議選擇性配置新興企業債。

以新興債市的三個主要券種當地貨幣主權債、強勢貨幣主權債、公司債為例，許家豪進一步分析，三個券種各有強項，強勢貨幣主權債有最佳的年化報酬率，公司債則是有最低的波動度，表現相對穩一點，當地貨幣債雖然報酬率較差、波動度最高，但短期的最大漲幅優異，是最具短期爆發力的券種，因此現階段，配置將以美元主權債、公司債為主，戰略搭配當地貨幣債。

(時報資訊)