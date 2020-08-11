一般人到超市買盒裝雞蛋時，並不會特意挑選，一名女網友分享，他日前到全聯買常溫蛋，卻看到有阿嬤在反覆挑選，讓她忍不住翻白眼，隨後就直接拿了一盒結帳，沒想到，這名網友回家打開時，看到買的蛋上布滿裂紋，她直呼，「我終於懂了」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，原本她到全聯要買常溫蛋，但有個阿嬤一直在貨架前挑選，仔細檢查了十幾盒的蛋，每一盒都拿起來檢查後又放回去。這讓在後方等待的原PO十分不耐煩，最後乾脆直接轉往冷藏區拿了一盒木崗蛋結帳回家。

然而，原PO抱怨，「回家打開時，看到蛋上的裂紋，我終於懂了」，原PO貼出幾張雞蛋的照片，只見一盒10顆的雞蛋有不少蛋上布滿裂痕，讓他忍不住直言，「一盒95元的蛋，品質真的有待加強」。

網友打開這和雞蛋發現有多處裂痕。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

底下網友看到後開始分享自己的經驗，「會檢查＋1，塑膠包裝難免碰撞，偶爾遇到底部蛋殼有撞痕的」、「一定要檢查之前買常溫蛋挑了5、6盒才找到1盒沒裂的」、「會檢查，在全聯買過兩次壞蛋了」。

(中時新聞網)