彰化警分局中華路派出所編制已裁撤，警方原有意讓位在卦山派出所旁的彰化交通分隊搬遷進駐中華路辦公，無奈老舊建物須整建修繕，且耐震係數嚴重不足，淪為危樓，搬遷計畫成了一場空。

彰化警分局指出，早期確實曾規畫在中華路派出所編制裁撤後讓交通分隊搬進去辦公，但經檢測評估建築物耐震係數僅0.22，光耐震結構補強工法，估價就需要上千萬經費，還不含其他整建工程費用，經費無著。

因大埔路商圈繁榮發展，當地5個里人口爆炸性成長；彰化警分局轄區近年重新檢討調整，新建的大埔派出所今年2月24日正式進駐辦公，負責原隸屬於民族路派出所的5個里、3.8萬人口；舊中華路派出所裁撤，轄區併入民族所。

原本警方規畫將中華路派出所舊建物作為彰化交通分隊辦公廳舍，不料卻遲遲未見搬遷，原因是該老舊建物經安全鑑定評估後被列為危樓，結構補強用費驚人，3種工法中最低者也需要上千萬，分局根本沒有經費。

警方表示，位於市區精華地段的中華路派出所，原建物建築方式採取與隔壁住宅共用樑柱、牆面，若要施做耐震補強，還需鄰屋屋主同意並部分負擔工程費，目前詢問隔鄰屋主皆無意願，目前派出所狀態為空屋，一樓仍有部分辦公桌椅，僅作為臨時預防性辦公處所使用。

(中時 )