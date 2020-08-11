莫子儀11日出席「2020臺北文學．閱影展」記者會，推廣影展活動，他的新片《親愛的房客》及舞台劇《物種大樂團》也即將在10月與觀眾見面，莫子儀坦言心中還是會擔心疫情狀況，希望屆時進入秋天，台灣還是能保持安全，「我覺得就好好聽陳時中部長的話！像是現在我開始進行劇場排練，每個人一樣都會固定量體溫、戴口罩，真的必要的時候才會拿下口罩對戲。不然只要有一個人感染，我們整個劇組可能都要停擺」，問起解封後是否有「報復性出遊」，他則自嘲：「基本上我私底下是一個無聊、孤僻的人，因為比較害怕太多人群，所像現在大家就剛好都去，我就不會出門，看電影也選沒人的時段。」

下半年電影圈的盛事－金馬獎也在昨（10日）報名截止，他在《親愛的房客》精湛演出贏得台北電影獎影帝殊榮，自然更備受看好，問起對自己入圍是否有信心，他平常心地說：「其實入圍與否都是要看評審，當然我自己是希望可以入圍，因為也許這樣就能讓更多人來戲院、看電影。」

他表示一直以來自己工作量都有刻意維持一定的節奏，也期許自己得獎後的生活不要有任何改變，「希望一年能拍一部電影，一半的時間在劇場，一半時間拍影像，以前年輕時工作排得滿，或許體力上可以，但心理還是覺得在緊湊狀態下，少了一點可能性，算是我自己的追求吧！」至於獲得北影影帝的10萬獎金，他則大方透露：「3分之1拿去包場，請親朋好友看電影；3分之1捐出做公益；3分之1留給家人，剩1萬就留給自己。」2020臺北文學．閱影展於9月4日至17日在光點台北電影館舉行。

(中時 )