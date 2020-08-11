大陸國家移民管理局11日公布，公安機關出入境管理部門將分區域分步驟恢復辦理大陸居民赴澳門旅遊簽注（含團隊旅遊、個人旅遊簽注）。

公告指出，自明日起，廣東省珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人）赴澳門旅遊簽注；如無特殊情況，8月26日起廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽注；在大陸與澳門疫情形勢繼續總體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門於9月23日起恢復辦理大陸居民赴澳門旅遊簽注。

為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

為有序做好赴澳門旅遊簽注辦理工作，申請人需通過網上預約向公安機關出入境服務窗口提交申請，並密切關注澳門疫情形勢和當局有關公告，合理安排出行計劃。

(工商 )