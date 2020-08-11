永豐銀申設新加坡分行 金管會准了 17:092020/08/11 工商 魏喬怡 、 彭禎伶 、實習毛昭平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會11日指出，同意永豐商業銀行向新加坡主管機關申請設立新加坡分行。 金管會銀行局指出，永豐商業銀行考量我國與新加坡雙邊貿易密切，並配合新南向政策，規劃設立新加坡分行，以布局東協區域，並延伸南向客戶金融服務。 金管會銀行局表示，目前國銀在新加坡設有分支機構的共12家，包括：第一商業銀行、臺灣銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行及上海商業儲蓄銀行等。 (工商 ) #商業銀行 #金管會 #新加坡 #永豐 #銀行局 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》公平待客評核績優 金管會表揚7銀行 08:182020/08/11 財經 FinTechSpace企業實驗室 加速創新 04:102020/08/11 產業．科技 亞洲辦公空間需求估消失一成 04:102020/08/11 全球財經 永豐金證券數位平台 打造台美雙市場存股計劃 14:592020/08/11 財經 第一金董座人事 一個月內底定 04:102020/08/11 財經要聞 盯財管 金管會祭摔飯碗機制 04:102020/08/11 金融．稅務 綠色金融創新 永豐金奪《卓越》雙獎 16:202020/08/11 財經 基本工資會前會 勞方主張調漲 04:102020/08/11 生活新聞 當沖降稅 蘇建榮評估延長 04:102020/08/11 財經要聞 國壽印尼踩雷 認賠140億元 04:102020/08/11 財經焦點 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 即時 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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