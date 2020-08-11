金管會11日指出，同意永豐商業銀行向新加坡主管機關申請設立新加坡分行。

金管會銀行局指出，永豐商業銀行考量我國與新加坡雙邊貿易密切，並配合新南向政策，規劃設立新加坡分行，以布局東協區域，並延伸南向客戶金融服務。

金管會銀行局表示，目前國銀在新加坡設有分支機構的共12家，包括：第一商業銀行、臺灣銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行及上海商業儲蓄銀行等。

(工商 )