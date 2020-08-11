台新銀行在《2020卓越銀行評比》連續第五年獲頒「最佳財富管理獎」，台新銀行財富管理團隊也拿下「最佳多元產品獎」，代表台新銀行財富管理採取的開放式產品平台策略，由專業團隊為客戶量身訂做資產配置的規劃，長期受到客戶支持，並再度獲獎肯定。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，台新銀行財富管理業務每年皆穩定成長，即便在今年疫情影響下，面對市場大幅動盪，專業的理財團隊，仍將眼光放遠，持續守護客戶的財富成長。為滿足客戶「一站購足」的理財需求，選擇與同業合作，台新銀行財富管理開放式平台提供各家「精品等級」的金融商品，包括保險、基金、債券、ETF（指數型基金）、海外債券及境外結構型商品等，永遠站在客戶的角度換位思考，真正了解客戶的需求，並成功創造出產品差異化，達成強強聯手所發揮的綜效。

財富管理最重要的是「專業」和「服務」，因此，台新銀行除了規劃完整的教育訓練制度外，並針對每位客戶的風險接受度和生涯階段，提供個人化的理財規劃與服務。林尚愷指出，該行數位創新的腳步從不停歇，為落實財富管理即生活的理念，近日盛大發表的「生活金融生態圈」概念，滿足客戶生活各面向需求，以「Richart Life APP」與「台新Point」將財富管理的服務範圍串連到百貨、零售、網購、電信及交通等食衣住行育樂等領域，期望能真正實現普惠金融的理念。

台新銀行強調，該行財富管理以認真和專業提供最貼心的服務，獲國內外多項大獎肯定，如PBI（Private Banker International）「全球傑出財富管理服務獎」、The Digital Banker「台灣最佳私人銀行獎」、「最佳財富管理客戶體驗獎」等獎項。

(工商 )