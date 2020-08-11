針對私立大學及私立科技大學校院協進會今發表共同聲明籲請政府盡速開放陸生入境就學，教育部回應，將與兩岸事務主管機關及相關單位持續討論19個國家／地區以外新生及非應屆畢業陸生返台，並同時請各大專校院持續辦理安心就學方案等協助。

教育部表示，在兼顧「防疫優先」及「境外生受教權益的前提下」，業依中央流行疫情指揮中心6月17日同意之開放境外學生返臺就學相關配套方案，至7月22日為止已開放19個國家／地區(越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、柬埔寨、寮國、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡、緬甸)的「在學境外學位生(含應屆畢業生及其餘舊生)」及「109學年度獲錄取學位新生」入境，以及19個國家／地區以外之應屆畢業境外生返台就學(含陸生)。

自8月5日起再開放7月15日前未宣布開放之國家／地區（目前已開放19個國家／地區以外）境外在學學位生來台就學(不含陸生)。

教育部說，因國際疫情尚未趨緩，境外生返台就讀仍須審酌，教育部一貫將依循既定原則與程序進行評估開放時機。

(中時 )