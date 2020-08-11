桃園有1名爛夫向自己妻子尋歡不成，竟言語恐嚇她：「去找有病女人嘿咻，再傳染給妳」，話完立刻強拖妻子到房間裡硬上她。妻子心有不甘，馬上到醫院驗傷後再報警處理，然而法官審問時，爛夫竟然辯稱妻子當時分明是「奶音」撒嬌，而且還一副非常享受的樣子，全案將爛夫以強制性交罪，判處4年8個的有期徒刑。
根據了解，此名爛夫某天因性慾大發，想向妻子尋歡遭到拒絕，爛夫因腦羞立即強硬將妻子拉到房裡硬上，還對她拳打腳踢導致妻子全身是傷，事後妻子心有不甘，立刻到醫院驗傷再趕緊報警處理，而妻子在受虐過程中，冷靜的將爛夫的惡行全數錄下，並向法院提出告訴。
法院審理時，爛夫竟然還狡辯妻子和自己上床時，分明是奶音撒嬌很享受的樣子，妻子則反駁爛夫不但暴力對待，還用言語「去找有病女人嘿咻，再傳染給妳」恐嚇話語威脅自己，妻子更是拿出自己的驗傷證明和案發影片，也將自己身上的傷秀出來佐證。法官認為，妻子所提出的證物和言語相符，爛夫則是自顧說法無法有效提出實證，因此不被法官採信，並依強制性交罪判處爛夫4年8個月的有期徒刑。
(中時新聞網)
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