「等疫苗到了，沒什麼說的，我自願當眾接種疫苗。我將成為第一個參加試驗的人。」據環球網11日報導，菲律賓當地時間8月10日晚，菲律賓總統杜特蒂在談話中稱，俄羅斯將為菲律賓提供新冠疫苗。為了表達對俄方的信任及感激，杜特蒂自願成為該國第一個接種新冠疫苗的人。

菲律賓現為東南亞新冠疫情最嚴重的國家。談及俄羅斯將向菲律賓提供疫苗一事，杜特蒂表示，「我非常高興，因為俄羅斯是我們的朋友……他們將為我們提供疫苗，但對費用一事隻字未提。」杜特蒂介紹說，他將會和俄羅斯總統普丁溝通菲律賓具體需要多少疫苗。

報導說，值得一提的是，杜特蒂表示，疫苗還需進行臨床研究。他相信俄羅斯將向菲律賓提供的疫苗是有效的，他自願第一個接種疫苗以證明其安全性。

「有些人會接種疫苗，然後我們會看看結果如何……你們會接種疫苗，然後看看你們的身體是否能接受它……會有一些志願者。等疫苗到了，沒什麼說的，我自願當眾接種疫苗。我將成為第一個參加試驗的人。」

報導稱，杜特蒂還在談話中提到，他希望疫苗能在今年問世，這樣這個國家就可以「度過一個沒有新冠的12月」。

據新華社報導，菲律賓衛生部10日通報，截至當地時間10日20時，該國新增新冠確診病例6958例，創單日新增病例數新高。這也是繼8月4日該國報告6352例新增新新冠例之後，一周之內第二次單日新增病例超過6000例。菲律賓已經連續12天單日新增病例超過3000例，目前該國累計確診病例已達13萬6638例。

菲衛生部的數據還顯示，10日該國新增死亡病例24例，累計2293例；新增治癒633例，累計6萬8159例。

菲律賓內政和地方政府部部長愛德華多．阿諾表示，新增病例的激增，主要是由於輕症或無症狀患者居家隔離所造成家庭成員感染。他說，政府正採取措施集中隔離患者，不再實行居家隔離。

(中時 )