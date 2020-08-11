日前一名21歲員警楊庭豪，在騎機車支援勤務時，遭到17歲無照少年騎車撞死，經過主治醫師判定兩次腦死，經家屬同意後決定器官捐贈遺愛人間！民進黨議員王世堅表示，台灣警察的勤務過重，加上獎懲制度不夠透明，賞罰都由一個人說了算，可能會嚴重打擊整個警界士氣。

替警界抱不平 ！王世堅勸他「功成」就該「身退」

王世堅在訪談中直接點名行政院院長蘇貞昌，他以一個月前台南市、高雄市警察局長被拔掉的例子舉例，「這就是很明顯、很典型的獎懲不公！撤換理由只因單一槍擊案，而且是馬上破案逮到人的案件，卻用這個膚淺的理由，而且是『不成理由的理由』怪罪警察局長。」王替警界抱不平，認為蘇揆以院長之尊，卻跨過內政部長指揮調度，是完全不尊重體制，對警察士氣造成很大的打擊，最後他嘆了一大口氣，說出重話「我認為他，下台休息。」

替警界抱不平 ！王世堅勸他「功成」就該「身退」（圖／范佐意）

「領導者不是這麼短視，看到某一個單一一兩個個案，就做出很魯莽、獨斷的決定，只是為了凸顯你自己的官威，那這個就不對了！」王世堅說道，警察本來人力就吃緊，就他了解現在是八個警察分擔十人份的工作量，如果沒有正常的獎懲、升遷制度，怎麼留得住優秀的人才，又怎麼會有新血願意加入呢？

替警界抱不平 ！王世堅勸他「功成」就該「身退」（圖／資料照、范佐意）

王世堅從之前三倍券爭議，到替警界抱不平，他說蘇院長霸性霸氣的領導方式，影響的是整個內閣的團結跟運作，「雖然他(蘇)最近稍微收斂一點，在防疫、抗疫方面退到第二線，可是難保他什麼時後又…以他的個性是藏不住的，既然是這樣，我認為功成就應該身退。」

(中時新聞網)