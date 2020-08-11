◎宴請阿札爾 賴清德盼台美合作打敗病毒

賴清德副總統今天中午宴請美國衛生部長阿札爾訪問團時表示，阿札爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，除了代表臺美關係實質進展，也期望透過臺美衛生合作備忘錄的簽署，讓雙方共同合作對抗疫情、打敗病毒。

◎嘉義市政府官員疑涉弊 工務處被搜索

嘉義市政府工務處疑暴發工程弊案，今11日上午廉政署幹員搜索市府工務處及多家瀝青相關業者，帶走多件卷宗及吳姓機要人員、業者、技師共10多人，目前案件還在調查釐清中，初步了解疑似與107 年度、108年度道路鋪設、管線工程有關。

◎輕颱米克拉遠離 高麗菜漲逾2成

輕颱米克拉颱風警報解除，但外圍環流仍為北台灣帶來強降雨，台北果菜批發市場今日蔬菜均價每公斤36.6元，較周日開市的蔬菜均價35.6元微幅上揚，較上周同日均價33.7元上漲7％，其中高麗菜周日均價每公斤20.5元，今24.9元，增幅21.5％較為顯著。

◎ 台鐵局再推2款早餐 明起全家開賣

全家便利商店自5月起可買到台鐵便當後，因銷售不錯，台鐵局今日表示，將推出兩款早餐經典魯排飯卷、排骨肉蛋吐司，售價分別為45元及55元，明日起在全家便利超商開賣。

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