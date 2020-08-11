工業富聯11日披露半年報，公司上半年實現營業收入人民幣（下同）1,766.54億元，年增3.6％；淨利潤50.41億元，年減7.98％。

扣除非經常性損益的淨利潤55.85億元，年增長7.7％。基本每股收益0.25元。第二季市場供給和需求全面復甦，公司單季實現營業收入966億元，年增長6.87％；淨利潤31.73億元，年增21.85％，淨利潤水平顯著回升。

(工商 )

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