工業富聯：上半年淨利年減近8％ 17:262020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工業富聯11日披露半年報，公司上半年實現營業收入人民幣（下同）1,766.54億元，年增3.6％；淨利潤50.41億元，年減7.98％。 扣除非經常性損益的淨利潤55.85億元，年增長7.7％。基本每股收益0.25元。第二季市場供給和需求全面復甦，公司單季實現營業收入966億元，年增長6.87％；淨利潤31.73億元，年增21.85％，淨利潤水平顯著回升。 (工商 ) #淨利潤 #工業富聯 #實現 #營業收入 #增長 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》新加坡第二季GDP下調為年減13.2％ 09:092020/08/11 財經 富邦投信：化被動為主動 抓住永續發展新浪潮 13:282020/08/11 財經 《業績-半導體》南茂Q2獲利同期次高 H1每股賺1.73元 15:232020/08/11 財經 《業績-文創》華研上半年每股盈餘4.63元 今年期中配息3.5元 08:182020/08/11 財經 聯強H2喊衝 全年EPS挑戰5元 04:102020/08/11 證券．權證 2020《財富》世界500強排行 陸總家數首超美 03:562020/08/11 兩岸 聯電最旺7月 本季獲利看增 04:102020/08/11 財經要聞 《業績-電子零件》南電Q2獲利飆近6年高 H1每股賺2.01元 10:512020/08/11 財經 馬光上半年獲利創6年同期新高 16:202020/08/11 財經 《業績-其他》益張上半年每股稅後盈餘2.08元 08:182020/08/11 財經 財經熱門新聞 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 搶親大戲落幕 台新金宣布以55億元標下保德信人壽 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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