台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨工廠（2012）11日董事會決議，通過上半年合併財務報表，累計上半年合併營收37.75億元，較去年同期減少18％，累計稅後淨利為1.21億元，其中歸屬母公司業主淨利為0.89億元，每股稅後盈餘 0.34元。

春雨董事長林輝政表示，上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，導致國內及海外市場需求大幅下滑，營收較去年同期出現衰退，然而隨著世界各國陸續解封，自6月份起營收已由谷底回升。在獲利部分，受惠於產品組合調整得宜，本業仍能持穩在獲利狀態，加上第二季股票未實現損失轉回挹注，帶動第二季稅後淨利較上季大幅成長逾573%，累計上半年EPS為0.34元。

林輝政指出，中國大陸需求復甦強勁加上巴西部分礦區受疫情嚴峻影響出口，推升國際鐵礦砂原料價格持續上漲，並創一年來新高，激勵國際鋼價同步走揚，料將有助支撐國內鋼價維持漲勢；此外，從公司目前接單狀況觀察，受惠於海外需求回溫，近兩個月的接單持續成長，由此來看營運應在第二季落底，預期下半年營收與營業利益有機會優於上半年，對下半年營運展望抱持樂觀看法。

(工商 )