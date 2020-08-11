房仲龍頭信義房屋(9940)11日舉行線上法說會，109年第2季合併營收為新台幣31.04億元，較去年同期減少6.55%、本期稅後淨利3.46億元，每股盈餘0.46元。

對於合併營收減少，信義房屋說明，主要是上海信義嘉庭案已接近完銷而僅零星交屋認列營收，且其他預售建案因預售而持續產生銷售管理費用等支出、但營收則需待交屋時方能認列。信義房屋仲介核心事業則有突出表現，由於疫情趨緩後之遞延買盤浮現、自住換屋的剛性需求支撐買氣，加上低利環境、境外資金陸續回流，搭配網路看屋服務之完美助攻，帶動營運向上的成長動能，個體之Q2營收達27.00億元，較去年同期成長近7.96%。

隨著網際網路技術的變化，逐步改變人們的消費方式，在疫情的催化下，線上賞屋服務加速進化，信義房屋趁勢推出「DiNDON智能賞屋」，預計此功能帶動網站訪次及流量成長7~8成、物件委託量增加2-3成。信義房屋結合線上科技的體驗，提高線下服務機會，在大環境有利於房市交易量回溫的催化下，下半年二手房之營運成長動能可期。

而信義代銷亦在多案齊發與資金行情下，第二季營收亦擺脫第一季之陰霾，甚至超越去年同期表現，6月單月營收更達到近幾年來高點。

海外子公司如蘇州信義營收獲利仍持續受到政府實施之學區房政策影響，而日本因疫情影響而實施國境管制等措施，衝擊日本信義台日鏈業務模式，因此日本信義未來將著重於在日華人之經營，7月已獲致初步之成效。

開發事業方面，信義「嘉和.」案截至7月底止，銷售率已逾7成5；無錫「山水嘉庭」案亦持續預售中；至於信義「嘉品」案則預計於109年9月底正式推案。

信義房屋於2019年11月購入馬來西亞沙巴環灘島部分土地201.6公頃，因受到新冠疫情及馬來西亞政府實施之行動管制令與境管影響，開發計劃受到遞延；而該島另一已簽約之土地101.7公頃亦因此尚未完成過戶，基於疫情影響，信義房屋正積極與賣方議價，而減少交易價金馬幣400萬元，預計於下半年度完成過戶後，以上兩塊緊鄰土地將持續開展初期之開發規劃進程。

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(中時新聞網)