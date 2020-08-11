知名防毒軟體McAfee創辦人邁克菲（John McAfee），過去習慣用各種驚世駭俗言論花式爭取新聞版面，近日傳出他被挪威警方逮捕，只因為他對挪威警方堅持他的丁字褲口罩可以有效防止病毒，並且拒絕配戴其他的醫療用口罩，所以遭到警方逮捕。

根據國外媒體《每日郵報》報導指出，邁克菲日前搭乘自己的私人飛機前往挪威後，他選擇配戴自己自製的「丁字褲口罩」，此舉當然讓當地的海關狂笑不已。但聽到邁克菲拒絕配戴任何醫療用口罩，甚至是在「他的口罩」再配戴一個醫療口罩時，邁克菲也表現出強烈的反彈，而拒絕配戴口罩的他，就被挪威警方逮捕了。

在邁克菲遭逮捕數個小時後，他的妻子珍妮絲（Janice McAfee）就在邁克菲的推特上發文，證實了邁克菲遭逮捕的消息，並表示「他因為相信自己被捕」，之後又發表了數篇文章，貼出邁克菲的照片，表示邁克菲堅信「丁字褲口罩」就能保護他的健康，「這是最安全的選擇」，而且拒絕配戴其他的口罩。

而根據邁克菲的推特發文，目前邁克菲已被挪威當局釋放，從挪威離開抵達白俄羅斯。

邁克菲是知名防毒軟體McAfee的創辦人，過往有極多的爭議事件。2012年他旅居中美洲國家貝里斯時，收買警察變成他的私人部隊，被貝里斯政府懷疑他在製造毒品，曾派特種部隊突襲他的居所，但並未查獲任何毒品。事發後，他的鄰居突然被槍殺，邁克菲遭到通緝，為了躲避警察逮捕，在自家後院沙灘上挖坑，讓自己躲過了搜查，之後就逃到鄰國瓜地馬拉。

他曾在2016年宣稱要代表美國自由意志黨參與美國總統選舉，但最後在黨內初選時敗給前新墨西哥州州長約翰遜（Gary Earl Johnson）。而當時正逢美國FBI因為無法破解槍擊犯的iPhone 5c，與蘋果鬧的不可開交時，邁克菲又跳出來說他能破解。結果當媒體找上門時，他又表示「必須要有蘋果原廠的技術支援」。

而過去他曾發下豪語，表示在2020年底前比特幣的價格一定會突破100萬美元，但是近日接受媒體採訪時，他竟然表示當時自己的言論是「胡說八道」，要那些相信他的話的人醒醒。

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(中時新聞網)