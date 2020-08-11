莫斯科軍方在上週五發表的一篇文章警告說，俄羅斯將把任何遭遇的的彈道飛彈轟炸，都視為核武攻擊，俄國也會進行核武報復。這是對美國的先期嚴厲警告，因為美國正在開發新一代的遠程精準非核子打擊武器。

軍事時報(military.com)報導，俄國軍方媒體《紅星報》（Krasnaya Zvezda）報導，俄羅斯軍方總參謀長安德烈·史特林少將(Andrei Sterlin)和亞歷山大·赫里亞平上校(Alexander Khryapin)指出，無法確定來襲的彈道飛彈是否裝有核彈頭或常規彈頭，因此軍方一律將其視為核攻擊。

「任何攻擊俄國的彈道飛彈，都先視為有攜帶核彈頭」、 「有關飛彈發射的訊息，會自動轉發給俄羅斯政治軍事領導層，根據當時情況，採取相應的核打擊報復行動。」

該論點反映出，俄羅斯長期以來對遠程精準武器的擔憂，因為華盛頓有能力在不訴諸核武器的情況下，摧毀俄國重要的軍事設備，甚至破壞政府設施。

根據俄羅斯的軍事理論，新的核威懾政策，重申俄國將核武器列入「保衛國家生存」的考量，即使面對的是常規武器的轟炸。

該政策也將俄羅斯盟國遭到其他大規模毀滅性武器時，俄國也會採取相應行動。

從2014年烏克蘭危機開始，再到2016年，俄羅斯被指控干涉美國總統大選，美俄關係處於冷戰後的低點。

俄羅斯官員對美國飛彈防禦計劃，及其新的高超音速武器視為最大威脅，認為這種新能力，可能會誘使華盛頓方面敢於對俄羅斯進行先期打擊，並制止俄羅斯報復反擊。

紅星報強調「俄羅斯已畫下任何人不得越過的紅線....如果一個潛在的對手敢於這樣做，後果將是毀滅性的。」

(中時新聞網)