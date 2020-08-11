今年以來新冠肺炎疫情、地緣政治急速升溫，加上美元大跌等因素影響，讓黃金價格屢屢衝破近年來高點，甚至期貨、現貨價雙雙衝破2000美元關卡，但在美國7月就業數據表現良好，全球最大黃金ETF上周五(10日) 遭逢3月以來最大拋售，黃金期貨、現貨價更在亞洲時段周二(11日)雙雙跌破2000美元關卡。

道富的SPDR Gold ETF上周五遭大量拋售、淨流出3.82億美元，該基金總規模接約820 億美元，今年以來有210 億美元資金流入，雖遭拋售資金量占整體比重相當小，但已經是3月以來最大調節幅度。

截至台北時間11日下午5點，現價跌到1992.65美元，在早些時間甚至跌到1983.57美元低點；黃金期貨價也下跌逾2%，早些時段來到1997.8美元價位。

據CNBC報導，投資公司US Global Investors執行長Frank Holmes指出，各國央行大量印鈔，並維持在低利率水準，吸引許多資金為了避險湧進黃金，他看好黃金未來3年走勢有機會達到4000美元。

不過，財富管理公司 BMO Wealth Management投資策略長Yung-yu Ma則是認為，在疫苗研發成果出爐以及美國大選等因素下，黃金可能會回測至1600美元，但在明年價格開始回升。

(中時新聞網)