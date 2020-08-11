美務卿蓬佩奧當地時間周一（8月10日）在年度美國保守派行動大會（CPAC）上表示，川普總統改變了美國以往的對華綏靖政策，並要確保「下一個世紀不是由中國這樣的威權政權來管治」。

據《美國之音》報導，蓬佩奧在保守派行動大會上接受美國保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）的採訪時說，川普總統告訴中國共產黨，美國歡迎中國人民獲得成功，希望他們也擁有好的生活，但不是以美國為代價，不是以美國的農民、美國企業以及美國的智慧財產權被中國政府盜走為代價，「川普總統說，我們不會再容忍這種情況了」。

蓬佩奧強調，「我們的政策已經從綏靖和接觸轉變為這樣一種政策，我們希望找到與你們合作的地方，但我們會不信任而且要核實。針對中國共產黨在他們所從事的廣泛活動中構成的挑戰，我們要確保我們會保護美國人民」。

報導指出，蓬佩奧還特別提到中共與自由世界不同的意識形態，「共產黨人對世界應該如何運行有著不同的看法，我們與川普總統都想要確保下個世紀不是由源自中國的威權政權統治的世紀。」

川普在白宮記者會上也對此表示，跟美中簽署第一階段貿易協定時相比，華盛頓對北京的態度已經發生了重大改變。「我們對中國的看法跟八個月前不同了，大為不同」。

蓬佩奧說，在對中國大陸採取強硬立場的問題上，美國國會共和與民主兩黨是有共識的，但這個政策是川普所推動的。

(中時新聞網)