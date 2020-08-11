海龜因漁網纏困無法呼吸致死。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

綠蠵龜龜殼盾片都已碎裂。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

「海龜遭漁網纏困，死狀很慘、痛心！」海巡署東部分署第一二岸巡隊今在花蓮磯崎岸際發現死亡一級保育類「綠蠵龜」，海龜被漁網纏繞，盾片已碎裂，死前拼命掙脫漁網糾纏，可惜仍被纏死。海巡署近來發現海龜遭受魚網纏繞致死或受傷情事頻傳，是個嚴重警訊！

第一二岸巡隊指出，新社第一機動巡邏站獲報抵達現場時，發現海龜被漁網所纏繞，已死亡多時，且盾片有碎裂情形，於現場實際量測海龜背甲曲線長62公分、曲線寬40公分，處理同仁看了直搖頭，海龜遭漁網纏繞，死前拼命掙脫，無法呼吸，最終難逃死劫。

經聯繁海洋大學海龜救傷中心助理王華嫣，並透過通訊軟體照片確認，判定死亡海龜為保育類「綠蠵龜」，表示外觀尚完整，可採樣做骨輪鑑定及人造物分析，極具研究價值，花蓮縣農業處保育課已協助領回。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，近年來海龜遭受魚網纏繞致死或受傷情事頻傳，呼籲勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物導致破壞海洋生態環境，才可以避免漁網對海洋造成的傷害。

(中時 )