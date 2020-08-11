南六(6504)進軍國家口罩隊後，注入強勁的營運成長動能，第2季營收、稅後純益同創新高，單季稅後純益4.08億元，每股純益5.26元，上半年稅後純益5.51億元，已經賺贏去年全年度，每股純益高達7.26元。

南六今年第二季財報營收為25.65億元，毛利率為27.73%，季增7.2個百分點，年增9.57個百分點，稅後純益為4.08億元，季增1.86倍，年增3.43倍，單季每股純益為5.62元。今年上半年營收41.33億元，毛利率25%，年增7.53個百分點，稅後稅後純益5.51億元，年增1.66倍，每股純益達7.26元。

南六第3季起大陸客戶進入熱風熱壓不斷布的大量備貨期，8、9月訂單全滿，法人樂觀預估，第3季營收可望再度刷新歷史新高。南六目前在台灣廠區設有16條口罩生產線，在本身規劃口罩產品上，除鼻樑鋁條外，並新增2條熔噴不織布產能，近期還將新增1條全原料自製，口罩產品價格競爭力可望向上提升。

(時報資訊)