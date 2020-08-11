神達(3706)今董事會公佈上半年財務報告，合併營收為192.67億元，稅前淨利為11.07億元，每股稅後盈餘1.03元；Q2營收為105.84億元，稅前淨利為6.02億元，每股稅後盈餘為0.56元。公司將於8月14日舉行法說會。

神達7月合併營收為38.37億元，年增16.16%，創今年次高，7月業績主要是受惠旗下神雲科技資料中心客戶需求持續強勁所帶動，神達是浪潮主要的伺服器代工廠，佔浪潮供貨比重高達5-6成，受惠中國雲市場擴張的程度高；該公司第二季營收突破百億大關，若以季對季來看，是2017年第二季以來的新高。

第三季在WFH持續發酵，神雲在中國伺服器市佔率持續擴大，加上部分因缺料的延遲訂單，第三季業績再戰新高。

神雲科技專精在雲端運算服務，技術橫跨企業級、資料中心以及電信級伺服器，以及工控等級產品與研發，以ODM與TYAN品牌經驗，加上與開源社群進行整合，目標在5G所帶來的電信市場機會中，扮演關鍵解決方案供應商。今年第二季神雲對神達營收貢獻仍有近8成。

至於以車用、智聯網與專業商用方案為主的神達數位，受疫情影響，Q3恐怕旺季不旺。神達數位係利用電腦視覺技術(Computer Vision Technology)、運算以及智聯網技術，陸續推出如智慧行車記錄器、連網型行車記錄器，以及遠程訊息資訊盒等，目標與合作夥伴一起在無限可能的車聯網領域，創造更安全、有效與豐富的行車環境。

(時報資訊)