開辦一早，民眾立刻帶著幼女趕來苓雅戶政事務所搶頭香、辦護照。（袁庭堯攝）

外交部及內政部攜手合作推出「護照親辦3.0」方案，民眾11日起首次申辦護照，可直接至全國各地區戶政事務所辦理，取件可選擇至原戶所現領或郵寄至家中。此新制替澎湖、偏鄉地區的民眾來說，可省去大筆交通費用及時間。

外交部南部辦事處與高雄市政府合作，在苓雅戶政事務所舉辦宣導說明會，現場也示範戶政系統可同時完成人別確認、護照送件、領取及自動通關等三項便民服務。

外交部南部辦事處長莊恒盛表示，過去南部民眾申辦護照，須親臨或委託親屬及旅行社，至外交部南部辦事處辦理。對澎湖地區民眾來說，若要替家中的小孩申辦護照，就必須全家動員、搭飛機至高雄來申請，耗費的交通費、時間成本相當可觀，原鄉地區民眾同樣也得舟車勞頓到市區來申辦。

為因應資訊科技時代生活型態的改變，外交部與內政部合作推出「首辦護照」進階版便民服務，民眾可直接至鄰近的戶政事務所申請，辦妥後需7天內至5大超商、郵局或農漁會完成繳費，成人1400元，未滿14歲幼童900元。之後便可持繳費單回原辦戶所領取，或自付15元郵資由中華郵政以快遞方式寄至特定地址，「一站式服務」相當便利。

外交部南部辦事處每年不定期安排至轄區內的澎湖馬公及屏東恆春等地辦理「行動領務」，提供當地民眾便利的申換護照服務。「一處收件全程服務」開辦後，原「行動領務」服務不打烊，仍將不定期安排至屏東、澎湖等偏遠及離島地區服務須換、補發護照的民眾，以落實政府為民服務的美意。

(中時 )