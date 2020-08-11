大愛劇場《伊如陽光》11日舉辦新戲首映會，包括謝沛恩、賀少俠、李之勤、沈孟生、陳家逵等演員都出席。謝沛恩飾演從小喜愛音樂的主角Grace陳伊瑩，勇敢面對腮腺癌及血癌，在病榻上仍積極網路利益眾生，雖仍不敵病魔離開人世，但36歲的人生仍溫暖身邊所有人。謝沛恩哽咽表示，她後來才發現Grace是她的學姊，兩人都是念美國學校，因此更覺得應該要接這部戲。謝沛恩的親生媽媽賴佩霞也到場為女兒加油。

謝沛恩透露因為籌備這部戲、為角色做功課，她從YouTube發現好萊塢導演馬克特拉維斯（Mark W. Travis）教戲方式與自己的演戲經驗相似 因此寫信給對方，沒想到得到回信，拍攝過程中，她便經常與導演視訊聊角色，戲殺青後，她今年初在導演的推薦下去了洛杉磯和紐約上表演課，其中一位老師賴里莫斯（ Larry Moss）是李奧納多迪卡皮歐的表演老師，她也因此和李奧納多的女友卡蜜拉莫羅尼成了同學，因為被老師指定一起對戲，所以還去了李奧納多的家和他女友一起排戲。她說沒有看到李奧納多本人，「只聽到他在旁邊打網球的聲音」。她笑說卡蜜拉本人非常好，兩人現在偶爾還是會聯絡。

沈孟生、李之勤、謝沛恩、賀少俠主演《伊如陽光》。（吳松翰攝）

謝沛恩說，當時先去洛杉磯上表演課，疫情還沒爆發，後來轉到紐約後，因為疫情擴大，同學希望課程暫停，但因為表演老師已經80歲，她不想放棄，很想等等看，於是疫情中又在紐約多困了兩個月，希望等到復課的機會，直到五月才回台。問賴佩霞這期間不擔心女兒嗎？她笑說不擔心，因為女兒比她還緊繃，「她是一上飛機口罩會戴三層、酒精狂噴那種人」。

賴佩霞出席女兒謝沛恩新戲首映，給她驚喜。（吳松翰攝）

賴佩霞出席女兒謝沛恩新戲首映，給她驚喜。（吳松翰攝）

賴佩霞很開心看到女兒跨出去，跟全世界一流的人互動學習，也有了好的回憶和成果，她說，那段期間看到女兒因為上表演課、每天學習得很開心、興奮，「因為好萊塢對於演員培養很有經驗，她去了以後跟全世界最好的老師、同學在一起，每天累積經驗、看到自己成長，打開了新的視窗，也看到自己更多可能性，她一直告訴我這表演課好過癮，還會邀請我一起做課程練習」。

謝沛恩說，她一開始讀本時沒想到《伊如陽光》是真人真事，直到遇到製作人和導演 才知道是真人故事，而且故事主角還是她美國學校的學姊，這層關係很觸動她，也覺得自己跟這角色應該是有緣，就是應該由她來讓更多人知道Grace的故事，後來就算戲拍完了，當自己遇到困境時，也會突然萌生念頭：「如果是Grace，她會怎麼面對？」她覺得這角色在她人生留下很大的痕跡，也讓她更樂觀面對生命。她說現在自己非常開心過著單身生活，遇到難過的事會趕緊讓自己跳出來、提醒自己不能再掉進去，讓自己過得更正能量、把事情看得比較簡單，每天開心過日子，甚至一天運動三次，感受到源源不絕的能量。

謝沛恩與賀少俠配對演出《伊如陽光》。（吳松翰攝）

賴佩霞欣慰地說，畢竟女兒的生命歷練有限，與主角Grace的差距非常大，這角色讓她提早在戲中看到每一個人生命中的愛情、親情、友情，比她自己的生命體驗大多了，也學會從另外一個視野看事情。她也稱讚女兒拍這部戲真的很認真，包括認真學了薩克斯風，「難得是我和她爸爸，她一吹，我們就躲開」，謝沛恩則自曝連家裡兩隻狗聽到她吹，也會狂叫。原本樓下有個鄰居也都會吹薩克斯風，她練習的那段時間，鄰居就突然都不吹了。

(中時 )