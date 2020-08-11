東海大學政治系教授潘兆民。 （中評網）

美國衛生與公眾服務部部長阿札爾（Alex Azar）9日訪台，東海大學政治系教授潘兆民表示，此舉已公然打破大陸與美國三公報所確立的原則，將台美「官方互動」與「形式同盟」完全檯面化，使得台灣牌將成為美國打擊大陸的最大痛點，美國號召盟國圍堵大陸，台灣是最好的先發球員，是刺痛大陸的利器。他強調，台灣要謹慎因應，避免樂極生悲。

潘兆民指出，1979年美國與中華人民共和國建交，當時中共提出建交三要件，第一美國須與中華民國斷交、第二撤離在台美軍、第三就是取消所有台美合作條約。

此外，美國也與中華人民共和國達成三個聯合公報，包括上海公報、建交公報、八一七公報，確立美國與台灣交往，不得以官方形式互動的原則。如今這些規則一一被美國打破。

潘兆民指出，事實上，台美之間一直都有官方互動，美國在台協會（AIT）名義上是民間團體，但實際上都在做官方事務。不過，這次川普政府卻反其道而行，將所有違反中美建交原則的事項完全檯面化，他認為，最主要就是要將台灣這張反中籌碼發揮最大效益。

潘兆民認為，美國號召盟國圍堵大陸，台灣是最好的先發球員，是刺痛大陸的利器。這些對爭取連任的川普來說，絕對是成本消耗最低，卻一舉數得、效益最高的外交行動。但後續必然掀起政治衝突波瀾，台灣要謹慎因應，避免樂極生悲。

(中時新聞網)