一名網友前往農村送衣物順便拍攝影片，原本只是單純想找尋影片題材，卻意外錄下詭異影片，農村裡一名梁姓男子將妻子關在房裡長達10多年，甚至將母親的頭砍下來，男子妹妹受訪時，還對鏡頭燦笑說「嗯，砍了兩刀死的」，影片曝光後網友發毛表示「眼神空洞令人窒息」。

妹妹燦笑說出哥哥殺害母親(圖片取自/春城晚報)

一名叫「石金水」的網友，上個月到廣西一處農村捐贈衣物，同時拍下一對兄妹的生活狀況，影片中妹妹帶著攝影師見一位「被哥哥關起來的老婆」，一名幾乎理成平頭的女子坐在木板床上，因為患有精神疾病，哥哥表示要將她關好，不然會到處跑，妹妹則對鏡頭介紹，哥哥老婆是「人家帶來的」，已經生3個小孩。

女子被梁男關在房間10多年(圖片取自/春城晚報)

接著妹妹繼續說出令人震驚的話語，她說哥哥14年前將71歲的老母親砍死，砍兩刀死掉了，當時雖然有被警察逮捕，沒多久表叔將哥哥贖出來，繼續養3個小孩。影片引起網友熱議論，表示妹妹眼神空洞，笑容令人毛骨悚然，且不知道老婆究竟原本就是精神病，還是因為長時間被關，所以發瘋。

根據附近鄰居透露，梁男一家有4兄妹，全都罹患精神病，但生活還能自理，梁男種田維生、弟弟則是養牛，兩人的老婆都是撿來的，梁男老婆被關起來，是因為「會拿刀砍人」，讓她跑出去不安全。至於老母親會被梁男殺害，14年前農田工作正忙，梁男工作回家發現母親沒有煮粥，兩人因此吵架，梁男情緒太激動，失控將母親的頭砍下來。

根據外媒報導，梁男今年57歲，關在房間的老婆2004年流浪到六王鎮，梁男母親覺得可憐，因此收留她，至於梁男殺害母親後，經司法鑒定，梁男為「輕度精神發育遲滯，無刑事責任能力」，得以保釋出獄。目前梁男與其老婆都在醫院治療，3個孩子則由其他家屬監護，接受政府補助。

(中時新聞網)