汐止伯爵社區老舊管線因拓寬工程的關係不時停水，決定同步進行換接鑄鐵管線。（市議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

新北市議員白珮茹（右三）協調伯爵各社區同意換接鑄鐵管，未來爭取中央補助計畫，全面更換受水設備。（市議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止伯爵社區，住戶超過7000人，屬於早期「老丙建」山坡地社區，近期因國道閘道拓寬，造成社區老舊管線不時破裂停水，引發民怨，市議員白珮茹協調社區換裝鑄鐵管，減少管線損壞，未來配合中央高地用水改善，解決長期漏水問題。

白珮茹指出，汐止很多山上造鎮的老舊社區，因70年代建商取得丙種建築用地開發社區，自行拉設加壓管線，並向水公司表達自行管理，近年管線年久失修，漏水嚴重，有社區甚至漏了十幾天，還是找不到漏水點，造成水資源浪費。

近期配合國道一號閘道工程，康寧街至連峰街拓寬路面將覆蓋，原本位於為路旁的老舊塑膠管線，一但管線破損將影響伯爵社區2000多戶用水，因此，她與湖興里長郭書成急忙邀集各社區討論，籌措200多萬元比照水公司使用耐壓的鑄鐵管。

白珮茹指出，若不再換接鑄鐵管線，未來道路完成拓寬後，面臨交流道下來的重車輾壓，勢必造成管線破損，除了住戶面臨停水不便，重新鋪設瀝青、管線維修費用將更昂貴，且道路不時「修修補補」也會影響周邊交通，造成車流堵塞。

9年級里長郭書成欣慰說，「沒水的時候大家罵里長，等到水來了就回家吹冷氣」，但問題還是沒有解決；預計8月底購齊管線，工程介面整合將由新北養工處、區公所在拓寬時協助鋪設，未來盼爭取水利署對老舊高地社區加壓管路計畫，解決漏水問題。

(中時 )