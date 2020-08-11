上週六美國總統川普簽屬了紓困案的行政命令，雖然美國國內爭議其合法性，但仍激勵華爾街興奮的情緒，帶動美股週一收漲357.96點。美股再度收紅盤，卻未帶動台股走揚，加權指數早盤以下跌37.54點開出，雖盤中一度翻紅，但隨後指數便一路走跌，終場收跌113.81點。

美國蘋果公司今晨股價收漲1.45%，但蘋概三王今天股價卻表現疲弱，並拖累台股走跌。台積電ADR今晨收跌0.25%，且連續三個交易日在美股收跌，壓抑台積電今天股價表現，終場收1.49%；大立光則今天除息，每股發放現金股利為79元，參考價為3920元，但今天填息之路步履蹣跚，股價跌破4000元整數關卡及月線，回補了8/6的跳空缺口，終場收跌0.89%；鴻海則因明天舉辦法說會，買盤轉趨觀望，致使股價跌破80元整數關卡及季線，終場收跌0.87%。

其餘蘋概股則跌多漲少，近日在盤面轉強的太陽能族群，今天股價表現亦呈現疲弱，除了茂迪亮燈漲停外，相關族群則多收跌。防疫概念股則因康友 – KY傳出弊案，並公告董座失聯拖累下，加上，杏輝及杏國今天盤中停止交易，因下午2點將於櫃檯買賣中心召開記者會，買盤觀望相關族群股價皆表現弱勢。

今天盤面上以塑化股走勢較強，受惠於國際原油上漲，帶動台苯、中石化漲幅皆逾1%，其餘相關族群則漲多跌少。台股今天雖跌破5日線，但多頭趨勢未破壞，各期均線仍朝上。且台幣仍持續升值，顯示資金行情仍在，預估明天開盤先彈再說，建議投資人可在台股拉回後，選擇財報優、基期低的個股偏多佈局。三大法人現貨賣超56.68億，外資現貨賣超50.39億。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)