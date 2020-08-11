米克拉颱風遠離，中央氣象局11日下午2時30分解除海上颱風警報，原本預估颱風可為南部山區帶來200至300毫米降雨，但曾文水庫集水區昨晚到今晨降雨量竟是0，到傍晚5點累積雨量為5毫米，對水庫水量沒有太大助益，幸好平地雨量大，嘉南灌溉區昨起間斷灌溉，預計每天可省下400多萬噸用水。

南部水資源局副局長鄒漢貴表示，截至下午5點，曾文水庫集水區累積雨量為5毫米，烏山頭水庫雖有50毫米，但烏山頭水庫集水範圍較小，水情助益有限，曾文、烏山頭水庫蓄水量為2億918萬立方公尺，有效容量上升到35.62％。

以供應民生用水為主的南化水庫，到傍晚5點集水區累積雨量為10毫米，有效蓄水量為8779萬立方公尺，有效容量上升到96.69％。

鄒漢貴表示，這波大雨下在平地，一天可為水庫省下400萬噸農業供水，相對降低用水壓力，若有效節約管控，目前用水應該可以撐到9月，下一波颱風若能為曾文水庫集水區帶來豐沛降雨把水庫灌飽，到年底用水就可以較不用擔心。

(中時 )