苗140線原先較無植栽規畫，道路景觀顯得生冷僵硬，經苗栗縣府農業處進行綠美化工程，除了改善行車視野，也期盼營造百花盛開的美景。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗140線原先較無植栽規畫，道路景觀顯得生冷僵硬，經苗栗縣府農業處進行綠美化工程，除了改善行車視野，也期盼營造百花盛開的美景。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣府農業處進行苗140線綠美化改善工程，苑裡交流道中央分向島改種紫花馬纓丹搭配蘭嶼羅漢松，取代容易遮擋行車視線的大型喬木。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工務處、警察局、農業處聯合整頓縣道140線，除了進行道路改善、綠美化工程，也設置區間測速設備，圖為工程說明圖。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處說明苗140線綠美化改善工程。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處說明 苗140線綠美化改善工程

苗栗縣道140線沿大安溪北側建置，因涉及切割石虎棲地造成多起路殺事件，且大型重車通行頻繁，長期輾壓路面凹陷破損，縣府向交通部爭取經費改善道路，其中由農業處執行綠美化改善工程，分別在苑裡端及卓蘭端施工，改善用路人的視線，同時希望扭轉大眾對苗140線生冷僵硬的刻板印象。

苗140線串連苑裡、三義及卓蘭，全長約35公里，又被稱為苗栗縣的南橫公路，是遊客往返3鄉鎮觀光景點的交通要道，也是生態保育的重要指標，為防止路殺，縣府工務處、警察局、農業處聯合整頓該縣道，分別辦理道路改善工程、建置區間測速科技執法，以及綠美化植栽工程等。

工務處指出，苗140線道路改善包含「生物擇要保護路段工程」，施作工項參考「苗栗縣大尺度之路殺風險評估暨140縣道改善建議分析」，設置總長1936公尺的生物防護網、61處生物通道及金屬護欄鋼鈑，以及總長3248公尺的瀝青混凝土路面刨鋪及加封等，工程進度逾9成。

農業處執行綠美化改善工程，總經費2753萬元，分為2工區施作，承辦人員表示，第一工區為苑裡交流道和火炎山隧道口，苑裡交流道中央分向島改種紫花馬纓丹搭配蘭嶼羅漢松，取代容易遮擋行車視線的大型喬木小葉欖仁，另配合工務處槽化島改善工程，植栽了一些灌木。

第二工區為卓蘭大橋到白布帆大橋，選擇多種類灌木搭配開花性喬木，期待經由層次堆疊，原先未植栽路段看起來更五彩繽紛，營造花季時百花齊發的美麗景觀，承辦人員表示，其中保留不影響農作的重瓣山櫻花，另外將缺疏部分補植回去。

農業處說明，苗140線原先較無植栽規畫，道路整體景觀較為生冷僵硬，這次綠美化工程在苑裡交流道、三義火炎山明隧道口及25.5公里至35.8公里處，共種植喬木657株、灌木1萬4418平方公尺、草皮1154平方公尺，以及地被植物5092平方公尺，期盼提升道路景觀風貌。

(中時 )