今年自社會局家庭暴力及性侵害防治中心社工師督導職務榮退的葉色芬，擔任社工年資超過30年，處理過近千案兒保通報案，包括後來拍成電影「不能沒有妳」的個案，其職場經歷及能力，讓她獲衛生福利部頒發社工員資深敬業獎肯定。

葉色芬陪同性侵害案件偵訊，工作期間遭受施暴者威脅，包括每天寫恐嚇信，打電話及下班時間到辦公室出口威脅等，她仍堅持秉持專業協助案主，最後恐嚇信變成感謝信，甚至要請社工喝飲料等，多年後看到當年協助過的兒保案，成為她最大的安慰。

衛生福利部11日舉辦「109年度社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，高雄市公私立社福機關、團體及醫事機構共21名社工人員獲獎；資深敬業類，全國56名得獎，高市獲獎7名；服務績優類，全國119名得獎，高市獲獎14名，屢創佳績，名列前茅。

榮獲「資深敬業獎」的高市7位社工為鍾俐芳、羅佩思、葉色芬、陳秋金、馮美齡、劉婉華及江淑芬，均服務滿20年以上。

獲得「服務績優獎」的14名社工為王琳惠、楊婷雯、蔡淑華、張嘉珊、李淑秋、陳怡蒨、沈惠貞、陳靜怡、陳明珠、張雅琪、吳玉芳、陳怡君、陳重吟及劉承憲。

他們在不同領域扶助弱勢民眾，透過社工專業提供社會福利與救援服務。

(中時 )