大千復健科透過早期的發展評估，幫助及時發現孩子的症狀並給予最佳的治療。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

1到6歲孩子該會的語言表達。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村1名詹姓男童，4歲了還不會說話，只用比手畫腳表達意思，溝通困難易情緒失控，去年10月經幼兒園轉介大千醫院復健科「兒童發展聯合評估」，校方及家長合作早療，如今他在互動與言語上改善許多，從不會說話到漸漸能講出完整句子，讓詹母放心不少。

詹家有3兄弟，詹母表示，2名哥哥成長過程都很順利，只有年僅4歲的詹小弟比較特別。詹童被老師發現少與人互動、不太講話，多是用手指東西，如果大人不懂，他就會生氣、摔東西，因此藉由大千醫院每月深入山地偏鄉服務的機會，轉介個案評估、治療。

復健科副總技師陳奕穎指出，因族群語言、資源差異，山地兒童在語言、認知遲緩比例略勝平地兒童，除了基因遺傳、出生不順利、父母酗酒抽菸、受虐等因素，臨床案例也有家庭支持力不足，家長忙於工作，孩子缺乏刺激導致發展遲緩。

陳奕穎表示，偏鄉家長為了顧生計或認為「大隻雞晚啼」，常忽略兒童發展遲緩，有些家庭則因現實條件沒有餘力載著孩子到處求診，嚴重會與社會脫節，孩子雖能夠自理，卻不能成為社會生產力，最終增加家長晚年的照顧負擔。

兒童發展遲緩並不罕見，復健科指出，每年平均有135人次接受早期療育評估。陳奕穎說，依據詹童的案例，醫院提供老師及校護治療諮詢，讓他們融入教程建立早療網絡；每月安排2至3名治療師為小朋友進行療育課程；每季安排復健科醫師評估。

家長配合在生活中引導對話進行親子共讀，詹小弟從一開始不說話、慢慢發展出疊字、到能說出完整的句子，整體進步許多，此外，在治療師的協助下，他在拓展學習經驗方面，主動性也有增加。

(中時 )