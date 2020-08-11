8月份第4周是祖父母節，仁愛之家結合鄰近大樹統嶺社區小朋友一同辦理「溫馨八月祖父母節、爺奶孫作伴找「石」趣」活動，長輩們享受隔代天倫的樂趣，小朋友們也學習如何與高齡長輩相處及表達關懷，將敬老、親老的觀念從小紮根。

「好久沒有和小朋友一起出來玩了，我準備好多禮物要和小朋友分享喔！」穿著橘色制服、精神抖擻的周阿嬤非常喜愛孩子，每年期待能夠和小朋友出去玩樂，今年得知要去台南左鎮化石園區覺得新鮮又有趣，早早就報名參加，期待小朋友們享受一起探索化石的樂趣。

退休前擔任教職的楊奶奶熱心在探索館裡跟同組的小朋友分享，「這個是大象一族的化石，接著旁邊看到的是發掘、清修到復原化石的種種過程。」小朋友睜大眼睛，津津有味地聽著楊奶奶的分享，在探索教室大夥兒一同玩耍，共度美好時光。

仁家主任歐美玉表示，每年祖父母節鼓勵祖孫間能有更多的互動，傳承祖父母的智慧與經驗，左鎮化石園區新興科技APP的巧思設計，以科技裝置重現古珍貴的真品化石標本，不僅促進大小朋友世代間的融合及拉近距離，也促進老少彼此間更多的交流，讓長輩感染小朋友的純真活力。

(中時 )